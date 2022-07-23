بالفيديو والصور | عرض عسكري مهيب للحشد الشعبي في الذكرى الثامنة لتأسيسه

إنطلقت، اليوم السبت، فعاليات الاستعراض العسكري لقوات الحشد الشعبي بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لتأسيسه، بحضور قادة الحشد ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدد من القيادات الأمنية والمسؤولين.

وشارك في الاستعراض الذي أقيم في معسكر الشهيد أبو منتظر المحمداوي بمحافظة ديالى قطعات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب.

ويعتبر هذا الاستعراض الثاني لقوات الحشد الشعبي بعد استعراضه الأول في العام الماضي بمناسبة ذكرى التأسيس.

وكانت قد أعلنت اللجنة العليا المنظمة للاستعراض العسكري في هيئة الحشد الشعبي بالعراق، تنظيم استعراض عسكري اليوم السبت في محافظة ديالى، شرقي العراق.

وقالت اللجنة العليا المنظمة للاستعراض العسكري في هيئة الحشد الشعبي، في بيان لها، أمس الجمعة انه “وبكل فخر وإعتزاز ستنطلق فعاليات الاستعراض العسكري الكبير لقوات الحشد الشعبي لمناسبة العيد السنوي الثامن لذكرى التأسيس وانطلاق عمليات تحرير المدن المغتصبة من عصابات داعش الإرهابية”.

المصدر: موقع المنار