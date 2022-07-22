إصابات بين الفلسطينيين خلال مواجهات مع العدو الاسرائيلي بمناطق مختلفة من الضفة المحتلة

أصيب عشرات الفلسطينيين الجمعة خلال مواجهات مع قوات العدو الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

ففي نابلس اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط جبل صبيح في بلدة بيتا جنوبي المدينة، بعد أداء صلاة الجمعة في المنطقة المقابلة للجبل، وخرجت مسيرة مناهضة للاستيطان الصهيوني في محيط جبل صبيح، حيث أشعل الشبان الإطارات المطاطية، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في المنطقة.

وفي الشرق من نابلس، قمعت قوات الاحتلال فعالية في بلدة بيت دجن التي انطلقت من وسط البلدة، ومنعت المواطنين من الوصول إلى البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطني، وانتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف في المنطقة، وأطلقت الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام صوب الشبان خلال المواجهات، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال إثر خروج المسيرة الأسبوعية في قرية كفر قدوم، بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية وتوجهت نحو مدخلها المغلق، وأطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة 6 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز السام.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات بعد قمع قوات الاحتلال الفعالية الوطنية الأسبوعية في مسافر يطا جنوب المدينة، التي خرجت رفضا لعمليات الهدم والاستيطان المتسارعة في المنطقة، ودعا أهالي مسافر يطا كافة “القوى الحية في الشعب الفلسطيني أن تتحرك لنصرة ومساندة المهددين بالتهجير والهدم في مسافر يطا، وعدم تركهم فريسة للاحتلال وإهمال الجهات المسؤولة.

وفي السياق ذاته، أصيب عامل برصاص الاحتلال على حاجز ترقوميا العسكري المقام على أراضي المواطنين غرب الخليل، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط باتجاه العمال الذين حاولوا العبور نحو أعمالهم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

المصدر: فلسطين اليوم