عبد اللهيان لبوريل: ضغوط اميركا لن تحقق أي نتيجة

أعلن وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبداللهيان، أنه أبلغ مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في محادثات هاتفية أنه “على أميركا أن تضع جانباً المطالب الإضافية والشكوك، ولن تحقق أي نتيجة بواسطة ممارسة الضغوط”.

وكان وزير الخارجية الايراني ومسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي قد اجريا مساء الاثنين محادثات هاتفية للمرة الثانية خلال الشهر الجاري.

وفي هذا الصدد، تحدث عبداللهيان، في تدوينة على الإنستغرام ، عم مضمون هذه المحادثات، قائلاً “تحدثت مع السيد جوزيب بوريل، بخصوص آخر مستجدات محادثات رفع الحظر”، مضيفاً “أعرب السيد بوريل عن تقديره للإرادة الإيجابية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومبادرتنا لتجاوز العقبات وحل الخلافات المتبقية في المفاوضات، وقال إنه سيواصل جهوده لتقريب وجهات نظر إيران واميركا”.

وتابع “كما شكرت السيد بوريل والسيد مورا على جهودهما الإيجابية والمتواصلة وشرحت أسباب الخلافات وحلها”، موضحاً أن “الحلول المتكررة ستؤدي إلى نتائج متكررة، النظرة الواقعية تقوم على التحليل الصحيح للحاجة الحالية لحكام اميركا للتوصل إلى اتفاق مستديم”.

تجدر الإشارة الى أن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان صرّح أنه “لا شك في إرادة إيران للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستديم”، مؤكدا أن “على البيت الأبيض أن يتخلى عن مطالبه الاضافية وشكوكه وان يتقدم بخطوات واقعية على مسار التوصل الى اتفاق”.

المصدر: فارس