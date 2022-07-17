المفتي قبلان: قمة جدة ليست اكثر من جلسة تصوير

اعتبر المفتي الجعفريُ الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنه على الدولِ العربية ان تلتفت، الى انَ النظامَ العالميَ الجديدَ يتمركزُ في بكين وموسكو وطهران، وليس في واشنطن وبروكسل.

وشدد الشيخ قبلان على ان قمةَ جدّة الاخيرةَ ليست أكثرَ من جلسةِ تصوير، على اعتبار انَ زمنَ هيمنةِ الغربِ بطريقِه للزوال، معتبراً ان تبديلَ طهرانَ بتل أبيب كارثةٌ استراتيجيةٌ على العرب.

وأكد الشيخ قبلان انَ المقاومةَ اليومَ هي رمزُ بقاءِ لبنان، وقدراتُها خارجَ توقعاتِ تل أبيب، كما اِنَ المطلوبَ لإنقاذِ لبنانَ أن نكونَ شرقيينَ بالخيار.

المصدر: قناة المنار