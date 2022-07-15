بالصور | خرائط للمناطق الخطرة.. تنبيه من اندلاع الحرائق في الأيام المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2022 - 00:14

بالصور | خرائط للمناطق الخطرة.. تنبيه من اندلاع الحرائق في الأيام المقبلة

منذ 1 ساعة 14 July، 2022
الحرائق في لبنان
لبنان

توقع الحرائق
حرائق 2
حرائق 3
حرائق 4

المصدر: موقع المنار

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