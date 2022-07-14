السعودية تتجه لفتح مجالها الجوي أمام الرحلات الإسرائيلية

كشفت تقارير إسرائيلية أن السعودية ستُعلِن خلال الأسبوع الجاري بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن فتح مجالها الجويِّ أمامَ الرِّحلات الإسرائيلية في حين شدد مسؤولون أميركيون على أن “التعاونَ السريّ بين الرياض وتل أبيب زاد بشكلٍ ملحوظ” خلال الفترة الأخيرة.

ونَقَلت هيئة البثّ الإسرائيلي “كان 11″، عن مسؤولين مُطّلِعين على مُجريات زيارةِ الرئيس الأميركي، قولَهم إِنَّ التوقعاتِ تشير إلى أنّ السعودية ستسمحُ هذا الأسبوعَ لجميعِ الرِحْلاتِ الجويةِ التجاريةِ المُتوجِّهةِ مِن وإلى فِلَسْطين المحتلة بالتحليقِ في أجوائِها.

المصدر: قناة كان الصهيونية