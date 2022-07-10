زحمة سير على طريق انفاق المطار باتجاه خلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2022 - 14:06

زحمة سير على طريق انفاق المطار باتجاه خلدة

منذ 47 mins 10 July، 2022
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