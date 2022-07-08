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July 8 2022 - 23:32

الصحافة تورد بعض المعلومات حول اغتيال شينزو آبي

منذ 53 mins 8 July، 2022
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أخبار دولية - اليابان
في 8 يوليو 2022 ، قالت الشرطة اليابانية إنها ألقت القبض على مشتبه به في إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي. المشتبه به هو رجل يبلغ من العمر 42 عاما يدعى تورويا ياماغامي . بعد ظهر يوم 8 يوليو ، قامت الشرطة اليابانية بتفتيش منزل تورو ياماغامي . عثرت الشرطة على متفجرات مشتبه بها من منزل تورويا ياماغامي . وفقا لأحدث التقارير من وسائل الإعلام اليابانية ، اعترف ياماغامي ، بأنه يعتقد أن آبي كان مرتبطا “بمجموعة دينية” ، ثم أطلق النار على آبي. ولم يذكر التقرير الجماعة الدينية التي كان المشتبه به يشير إليها .
كان المشتبه به مسلحا بمسدس محلي الصنع. وفقا لتقارير وسائل الإعلام اليابانية ، بسبب إهمال أفراد الأمن ، موّه المشتبه به بندقية محلية الصنع ككاميرا وأطلق النار على آبي شينزو.
وفقا لموقع”ماينيتشي شيمبون” الياباني ، ذكر ضباط الشرطة أن تورو ياماغامي اعترف بأن البنادق التي استخدمها كانت “مسدسات صنعها بنفسه بعد شراء قطع الغيار عبر الإنترنت”.

المصدر: CCTV

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