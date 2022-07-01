أمير عبداللهيان: عازمون على التفاوض وصولا إلى اتفاق جيد ورصين وحقيقي

اعتبر وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، أن “الجولة الجديدة لمفاوضات الغاء الحظر في الدوحة كانت ايجابية”، وقال “نحن مصممون على استمرار المفاوضات وصولا الى اتفاق جيّد ورصين ومستديم، وسيكون هذا الاتفاق في متناول اليد لو تحلت امريكا بالواقعية”.

وخلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، بين وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ال ثاني ونظيره الايراني، أعرب امير عبداللهيان، عن “تقديره لدولة قطر على استضافة مفاوضات الغاء الحظر، مصرحًا، أن “تقييمنا لهذه الجولة من المفاوضات ايجابي”. وأضاف، إن “كبير المفاوضين الايرانيين أخذ بزمام المبادرة على الدوام وهو يواصل المضي باتجاه الحصول على اتفاق مطلوب”.

بدوره اعتبر وزير الخارجية القطري، سير المفاوضات الثلاثية وغير المباشرة الاخيرة بين ايران والاتحاد الاوروبي وامريكا في بلاده، “ايجابية وبناءة”.

وأشار وزير الخارجية القطري خلال الاتصال، الى “اللقاءات التي عقدها على انفراد مع الوفود المفاوضة”، مصرحًا بأنّ “قطر سوف لن تدخر أي جهد في سياق استضافة هذه المباحثات وتحقيق النتائج التي تؤكد عليها الجمهورية الاسلامية الايرانية وعودة جميع الاطراف الى تعهداتها”.

المصدر: وكالات