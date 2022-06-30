لافروف: الغرب يحاول فرض ديكتاتوريته على الجميع

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن الغرب يحاول فرض ديكتاتوريته على الجميع.

جاء ذلك خلال محادثاته مع وزير خارجية بيلاروس، فلاديمير ماكيي، حيث تابع الوزير الروسي “خيارنا واضح، نحن مع الاحترام غير المشروط للقانون الدولي”.

وكان لافروف قد التقى الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وناقش معه قضايا الأمن العالمي، حيث قال لافروف إن موسكو لا تتجنب الحوار مع الغرب، لكنها تعرف حدود التزامه، استنادا إلى سنوات من التجارب المحزنة والخداع المطلق من جانب هذه الدول. وتابع لافروف: “الآن بدأت بعض الدول تدرك أنه من المستحيل بناء الأمن في أوروبا بدون روسيا وبيلاروس”.

المصدر: روسيا اليوم