ميقاتي من قصر بعبدا: سلمت الرئيس عون التشكيلة الحكومية التي أراها مناسبة(مصحح) – موقع قناة المنار – لبنان
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الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من قصر بعبدا: سلمت الرئيس عون التشكيلة الحكومية التي أراها مناسبة
وزارات الاقتصاد والزراعة والداخلية يعقدون أول إجتماعات خليّة الأزمة لمتابعة وضع المطاحن وكيفية توزيع الطحين على الأفران
وزير الاتصالات جوني القرم للمنار: خدمة الاتصالات ستتحسن مع رفع الأسعار ولا خيار سوى رفع التسعيرة أو انقطاع الاتصالات
استشهاد شاب فلسطيني من مخيم جنين متأثرا بجراح أصيب بها فجر اليوم برصاص جيش العدو
كتائب القسام تعرض مشاهد لأحد جنود الاحتلال الأسرى لديها وهو على جهاز التنفس الاصطناعي
رئيس وزراء العدو نفتالي بينيت: حماس تؤخر أي فرصة للتوصل إلى اتفاق و"إسرائيل" ستواصل جهودها لإعادة الأسرى والمفقودين
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: مستعدون للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي في الدوحة ولن نتراجع عن خطوطنا الحمراء
الخارجية الصينية: يجب على واشنطن بصفتها المسؤولة عن أزمة الاتفاق النووي الإيراني الرد على مخاوف إيران المشروعة
الكرملين: روسيا ستواصل تعزيز حدودها الغربية ضد تهديدات النيتو ويمكن لكييف وقف الحرب بإلقاء السلاح والإلتزام بشروط موسكو
الروبل الروسي يصعد إلى أعلى مستوى له في سبع سنوات أمام الدولار واليورو
ميقاتي من قصر بعبدا: سلمت الرئيس عون التشكيلة الحكومية التي أراها مناسبة(مصحح)
منذ 2 ساعة
29 June، 2022
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ميقاتي من قصر بعبدا: سلمت الرئيس لعون التشكيلة الحكومية التي أراها مناسبة
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