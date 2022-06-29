ميقاتي من قصر بعبدا: سلمت الرئيس عون التشكيلة الحكومية التي أراها مناسبة(مصحح) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2022 - 11:30

ميقاتي من قصر بعبدا: سلمت الرئيس عون التشكيلة الحكومية التي أراها مناسبة(مصحح)

منذ 2 ساعة 29 June، 2022
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