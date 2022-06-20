سرايا القدس تبدأ مناورات “عزم الصادقين” العسكرية في قطاع غزة

انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، مناورات عسكرية واسعة في قطاع غزة “عزم الصادقين”، بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وكان الناطق العسكري باسم سرايا القدس، أبو حمزة، أكد أنّ المناورات تأتي “استكمالاً للإعداد والتجهيز، واستعداداً لأي معركة مقبلة.

وأضاف أبو حمزة أن “المناورات ستنفَّذ على مدى أيام في قطاع غزة، وستحاكي عمليات ميدانية متعددة، بمشاركة تشكيلات عسكرية عدة، أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية”.

وأشار أبو حمزة إلى أنّ “هذا الجهد المبارك يأتي في إطار رفع الجاهزية القتالية لدى مجاهدينا، وتأكيداً منا لاستمرار مشوارنا الطويل الممتد بالمشاغلة والمراكمة حتى التحرير والعودة، والله ولي المؤمنين الصادقين”.

وأصدرت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء أمس الاحد، تنويهاً مهماً للمواطنين بخصوص مناورة “عزم الصادقين”.

وأوضحت السرايا، خلال فيديو مصور طبيعة هذا التنويه ومجموعة من الارشادات للمواطنين.

وأشارت إلى أن شاطئ بحر غزة سيكون منطقة عمليات عسكرية مغلقة، نتيجة المناورة التي تجريها سرايا القدس.

المصدر: فلسطين اليوم