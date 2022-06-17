تشييع الفقيد محمد علي عبدالله فرحات والد مدير عام قناة المنار في برعشيت

ودعت بلدة برعشيت الجنوبية الفقيد الحاج محمد علي عبدالله فرحات والد مدير عام قناة المنار الحاج ابراهيم فرحات وذلك بمأتم مهيب، انطلق من أمام منزله وجاب شوارع البلدة تقدمه المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ومسؤول وحدة العلاقات الاعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف ووفد من قيادة حزب الله في منطقة الجنوب الاولى وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وجمع من الأهالي. وعند جبانة البلدة أمّ الصلاة على جثمانه الطاهر امام بلدة برعشيت الشيخ علي شهاب قبل أن يوارى الثرى.

المصدر: قناة المنار