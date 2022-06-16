الحشد الشعبي يصد هجوماً لإرهابيين من “داعش” على قرية دبج غرب قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين ويسيطر على ثلاث مضافات لهم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2022 - 22:50

الحشد الشعبي يصد هجوماً لإرهابيين من “داعش” على قرية دبج غرب قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين ويسيطر على ثلاث مضافات لهم

منذ 14 mins 16 June، 2022
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