أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 10-06-2022

الأخبار

السيّد نصرالله للعدو: ممنوع التنقيب

رياض سلامة مدعىً عليه أخيراً: تمرّد قضائي لحماية الحاكم

“الصحة” تذكّر بالوقاية وتدعو إلى أخذ اللقاحات: “كوفيدــ19” موجود… فاقداً هيبته الإعلامية

إيران – الغرب: مواجهة بلا سقوف

النهار

السيد نصرالله يستبق المفاوضات ويلوح بالردع

غروسي: إزالة إيران 27 كاميرا ضربة قاصمة للإتفاق النووي

اللواء

لبنان بلا ورقة تفاوض.. وخيار الوسيط بين الحفار والانهيار!

فريق بعبدا يربط الحكومة الجديدة بالرئاسة.. ورأس سلامة قبل نهاية العهد

لبنان يخضع للواقع في كاريش!

الجمهورية

هوكشتاين نأمل عودة المفاوضات

خديعة “إسرائيل”: الشفط من “كاريش” بكامله!

جنبلاط ينتقد تأخير الاستشارات: لا نحتاج “العميد المتقمص”!

الديار

ترسانة حزب الله الصاروخية تدخل في معركة حماية الغاز: أسلحة بحرية “فتاكة”

سجال حول “الخط 29″… مقترحات رسمية شفهية لهوكشتاين وتسريبات “إسرائيلية”؟

معضلة التأليف تسبق التكليف وميقاتي “مستاء” من طرح مرشحين سنة “هامشيين”

البناء

السيد نصرالله: ‭}‬على السفينة أن ترحل فوراً} على حكومة الكيان الامتناع عن الاستخراج من كاريش

الكيان يحبس أنفاسه بانتظار معادلات السيد نصرالله: البوصلة التي سترسم مستقبل التطوّرات

‭}‬حق اللبنانيّين باستخراج ثرواتهم أولاً}‬ هذه فرصتنا لمنع الانهيار ‭}‬فليتوحّد اللبنانيون مع مقاومتهم}

المصدر: صحف