الصّمد اتصل بميقاتي ومسؤولين: لإخماد حريق حرج السّفيرة بسرعة

أجرى النائب جهاد الصمد إتصالين مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس واليوم، وبحث معه في موضوع الحريق الذي اندلع منذ بعد ظهر أمس في حرج السفيرة لجهة بلدة بطرماز، و”ضروة إخماده في أقصى سرعة ممكنة، حفاظاً على أكبر ثروة حرجية للصنوبر البرّي في لبنان والشرق والأوسط، وموقع يعتبر رئة بيئية طبيعية ورئيسية للضنّية ولبنان”.

وطلب الصمد من ميقاتي “الإستعانة بطائرات خاصّة لإطفاء الحرائق من قبرص من أجل إخماد الحريق بسرعة ومنع تمدّده، ومساعدة الجيش اللبناني الذي عبر طوّافاته يبذل مشكوراً أقصى طاقاته لإخماد الحريق، لأنّ الأعمال بخواتيمها”، وقد وعده ميقاتي بمتابعة الموضوع.

كما أجرى الصمد إتصالات للغاية نفسها مع كل من مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي، ومع المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، ووزيري الزراعة والبيئة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن وناصر ياسين، الذي شكره الصمد على زيارته الضنية وتفقده موقع الحريق على الأرض.

وكذلك أجرى إتصالات لمتابعة الموضوع مع رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية ورئيسي بلديتي السفيرة محمد خضر حسون وطاران أسامة طراد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام