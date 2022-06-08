المتحدثة باسم الخارجية الروسية: الدول الغربية لا تريد حل الأزمة في أوكرانيا عبر تسوية سلمية (تاس) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 8 2022 - 11:14

المتحدثة باسم الخارجية الروسية: الدول الغربية لا تريد حل الأزمة في أوكرانيا عبر تسوية سلمية (تاس)

منذ 13 mins 8 June، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة