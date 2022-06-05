الاحتلال يعيد فتح أبواب المصلى القبلي مع انتهاء اقتحامات المستوطنين بعد إغلاقه لساعات ومحاصرة المرابطين فيه (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2022 - 12:54

الاحتلال يعيد فتح أبواب المصلى القبلي مع انتهاء اقتحامات المستوطنين بعد إغلاقه لساعات ومحاصرة المرابطين فيه (فلسطين اليوم)

منذ 2 ساعة 5 June، 2022
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