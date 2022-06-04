الباكستانيون يحيون الذكرى الثالثة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قده)

أحيا الباكستانيون الذكرى الثالثة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قده) من خلال مؤتمرات وندوات ومهرجانات خطابية في مختلف أنحاء البلاد.

وأكدت المشاركون في إحياء المناسبة أهمية التمسك بتعاليم الإمام الراحل للخروج من الازمات التي يعيشها العالم الاسلامي اليوم، وفي مقدمتها الوحدة الإسلامية وذلك في ظل المواجهة الشرسة التي يتعرض لها المسلمون من قبل أمريكا واسرائيل ودول التخاذل الاسلامي والتي تبرز في ساحات عديدة كفلسطين وكشمير وسورية ولبنان واليمن، مشددين على ضرورة التمسك بخيار المقاومة الاسلامية التي تصون وتحمي المسلمين من الاعداء.

المصدر: قناة المنار