جريح فلسطيني واعتقال عدة أشخاص باعتداءات للعدو الاسرائيلي في القدس والضفة المحتلتين

أصيب شاب فلسطيني برصاص العدو الإسرائيلي فجر اليوم السبت واعتقل آخرين، جراء اعتداءات إسرائيلية في مناطق متفرقة من القدس والضفة الغربية المحتلتين.

وقالت مصادر فلسطينية إن “مواجهات اندلعت في بلدة العيزرية شرق القدس، أدت لإصابة شاب، بجروح طفيفة إلى متوسطة، فيما أطلقت قوات الاحتلال عدد كبير من قنابل الغاز تجاه الشبان في تلك المنطقة”، وتابعت “فيما اقتحمت قوات الاحتلال قرية صور باهر جنوب شرق مدينة القدس، وسط مداهمات لعدة منازل”.

وفي الضفة المحتلة، قالت المصادر “اعتقلت قوات الاحتلال الشابين إحسان حجازي، وصهيب أبو عبيد، وكلاهما من سكان جنين، خلال مروهما عن حاجز زعترة جنوب نابلس”، وتابعت “كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع جنوب جنين، واعتقلت الشاب نجم الهدهد من منزله في عين الجوزي”.

ولفتت المصادر الى ان “قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل قرية زبوبا غرب جنين، وقامت بتفتيش مركبات المواطنين”، واضافت ان “قوات الاحتلال احتجرت في وقات سابق، المواطنة سائدة قبها لدى مرورها عن حاجز برطعة العسكرية، قبل أن يتم الإفراج عنها لاحقا”.

من جهة ثانية، قالت المصادر “اعتدت مجموعة من المستوطنين الصهاينة على مركبات المواطنين أثناء مرورها قرب طريق مستوطنة إفرات المقامة على أراضي جنوب بيت لحم المحتلة”.

المصدر: فلسطين اليوم