سرايا القدس – كتيبة نابلس: استهدفنا حاجز “بيت فوريك” الاسرائيلي بنابلس بوابل من الرصاص

أعلنت سرايا القدس- كتيبة نابلس أن “مجاهديها استهدفوا مساء اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، حاجز بيت فوريك الاسرائيلي في نابلس شمال الضفة المحتلة بوابل من الرصاص”.

وقالت سرايا القدس- كتيبة نابلس في بلاغ عسكري صدر عنها “بعون الله وتوفيقه استهدف المجاهدون في كتيبة نابلس حاجز بيت فوريك في نابلس بوابل من الرصاص”.

وأعلنت سرايا القدس- كتيبة نابلس عن انطلاقتها الثلاثاء الماضي، بتنفيذ مجاهديها لكمين محكم ضد قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف شرق نابلس بالضفة المحتلة، وأدت إلى إصابة عدد من جنود الاحتلال.

المصدر: فلسطين اليوم