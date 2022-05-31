النائب الياس بو صعب نائباً لرئيس مجلس النواب – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2022 - 14:44

النائب الياس بو صعب نائباً لرئيس مجلس النواب

منذ 1 ساعة 31 May، 2022
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