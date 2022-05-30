المشاط: أجندات قوى العدوان وأدواتها المحلية وتناقضاتها تطيل معاناة الشعب اليمني

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط الاثنين أن “أجندات قوى العدوان وأدواتها المحلية وتناقضاتها تطيل معاناة الشعب اليمني”.

وقال المشاط “في حال لم تلمس لجنتنا العسكرية المفاوضة في الأردن بوادر جديدة بخصوص الطرق المغلقة لتخفيف معاناة الشعب اليمني ستُعلن عن مبادرة من جانبنا”.

وأضاف المشاط ان “قوى العدوان تعمل جاهدة على استغلال معاناة المواطنين في محافظة تعز وتلك القوى هي من افتعلها ومن ترفض خيارات رفعها”، وتابع “هناك أجندة متفاوتة للمرتزقة توظف المعاناة والأوضاع الصعبة في محافظة تعز والمحافظات المختلفة”.

وتابع المشاط “سنواصل العمل على تخفيف وطأة الحصار المفروض على بلادنا بمختلف السبل ولم نقبل بالهدنة إلا لتحقيق هذا الغرض”، وقال “اننا خصصنا إيرادات ميناء الحديدة لصالح الراتب على أساس أن تغطي قوى العدوان والمرتزقة العجز الحاصل من إيرادات النفط والغاز”.

المصدر: موقع انصار الله