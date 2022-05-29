بيسكوف: بوتين وأردوغان يخططان لإجراء مكالمة هاتفية غدا الاثنين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2022 - 16:08

بيسكوف: بوتين وأردوغان يخططان لإجراء مكالمة هاتفية غدا الاثنين

منذ 6 mins 29 May، 2022
بيسكوف
أخبار دولية - روسيا

أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، يخططان لإجراء مكالمة هاتفية في 30 أيار/مايو الجاري.

وردا على سؤال صحفي عما إذا كان هذا الاتصال متوقعا قال بيسكوف: “نعم”.

وأكد بيسكوف أيضا أن أردوغان عرض على الرئيس بوتين إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.

وأفاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من هذا اليوم، بأنه يخطط لإجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا الاثنين، وكذلك مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

المصدر: وكالات

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