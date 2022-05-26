خريس تابع موضوع انقطاع المياه في قضاء صور: المحطات ستزود بالكهرباء من مصلحة مياه الليطاني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 26 2022 - 15:18

خريس تابع موضوع انقطاع المياه في قضاء صور: المحطات ستزود بالكهرباء من مصلحة مياه الليطاني

منذ 1 ساعة 26 May، 2022
النائب علي خريس
لبنان

أشار عضو  كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس الى “حلول مرتقبة لأزمة المياه التي تعصف في قضاء صور من جراء الانقطاع الدائم للكهرباء ما تسبب بحرمان أكثر من مئات آلاف المواطنين من مياه الشفه”.

وقال “هذه الحلول، بالتنسيق بين مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة الليطاني وبعد مراجعة المعنيين حيث العمل جار على محاولة ربط بعض خطوط الخدمات العامة في صور  لتغذية محطات الضخ العائدة لمياه الشفه”.

وراى النائب خريس “ان ما نعيشه اليوم في لبنان أكثر من أزمة وان أزمة المياه أشد الازمات ونعمل بجد مع المعنيين في هذ الاطار لتغذية  محطات المياه بالتيار الكهربائي”.

واعتبر “ان هذا الامر هو واجب إنساني وأن تخفيف الازمة واجب وطني ومسؤولية الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

9

المياه في صور تعود الى مجاريها الاثنين المقبل

استكمالاً لمتابعته مشكلة انقطاع مياه الشفه عن بعض أحياء صور، جال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين برفقة مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر، على محطتي البص والرشيدية حيث تم الاعلان عن حل مشكلة المياه في احياء المدينة.