تقرير دولي يكشف مفاجأة عن ثروات نحو 17 ألف مليونير مصري

كشفت مؤسسة “هينلي آند باتنرز” في تقرير حديث لها أن مصر فيها نحو 16900 مواطن يمتلكون أكثر من مليون دولار على الأقل.

وأضاف التقرير الذي تناول إحصائيات الثروة في قارة أفريقيا خلال عام 2022، أن مصر تأتي في المرتبة الثانية بعد جنوب أفريقيا من حيث حجم الثروة المملوكة للأفراد، حيث أن هناك 880 مصريا يمتلكون أكثر من 10 ملايين دولار.

في السياق ذاته، بلغ عدد المصريين المالكين لـ100 مليون دولار فما أكثر، 57 شخصا، بينما بلغ عدد المليارديرات 7 أشخاص فقط يملكون مليار دولار فما أكثر.

من جانبها، شككت مصادر حكومية، في البيانات التي تضمنها التقرير الأخير، مؤكدة أنه من الصعب تقديم حصر لما يملكه الأفراد من ثروات.

وأرجعت المصادر الحكومية صعوبة حصر الثروات الخاصة إلى تعدد أوجهها وأشكالها سواء أموالا في البنوك أو أصولا عقارية أو الاستثمارات وأراضي، إلى جانب أن الجهات المنوط بها مباشرة تلك الأصول ومنها البنوك لا تفصح عن حسابات الأفراد وتبقى سرية.

المصدر: الوطن