أبو شقرا: أسعار المحروقات تأكل الاخضر واليابس تنعكس على اسعار السلع كافة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2022 - 10:50

أبو شقرا: أسعار المحروقات تأكل الاخضر واليابس تنعكس على اسعار السلع كافة

منذ 33 mins 24 May، 2022
ابو شقرا
لبنان

اعرب ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا عن “استيائه لما تشهده اسعار المحروقات من ارتفاع كبير بعد صدور جدول الاسعار اليوم”. وقال في حديث للوكالة الوطنية للاعلام “كفى ظلما للشعب الذي يتحمل وحده نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار الذي ينعكس على ارتفاع الاسعار ولا سيما أسعار المحروقات”. ورأى أن “أسعار المحروقات تأكل الاخضر واليابس اذ انها تنعكس على اسعار السلع كافة”.

وناشد أبو شقرا “المسؤولين والقيمين في الدولة اللبنانية التدخل لوضع حد لارتفاع سعر الصرف”، معتبرا أن “المواطن لم يعد له القدرة على تحمل الاعباء المعيشية والمالية التي انهكت كاهله في ظل تراجع قدرته الشرائية وسط الازمات المتتالية التي تجعله غير قادر على تأمين لقمة عيشه، كالخبز و الدواء والاستشفاء والتعليم وغيرها من الامور الحياتية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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