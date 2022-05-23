وزير الأشغال: غدا 23 أيار الساعة 10 صباحا تصل إلى مرفأ بيروت الدفعة الأولى من الباصات الفرنسية

قال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، عبر حسابه على موقع تويتر كاتبًا “كما اكدنا في 11 أيار، غدا 23 أيار الساعة 10 صباحا تصل إلى مرفأ بيروت الدفعة الأولى من الباصات الفرنسية”.
المصدر: تويتر
قال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، عبر حسابه على موقع تويتر كاتبًا “كما اكدنا في 11 أيار، غدا 23 أيار الساعة 10 صباحا تصل إلى مرفأ بيروت الدفعة الأولى من الباصات الفرنسية”.
المصدر: تويتر
استقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، اليوم، سفير تركيا علي بارش أولسوي، وتناول معه التعاون المشترك القائم في مجال النقل على الصعيدين البري والبحري، لا سيما ما يتعلق منها بنقل البضائع بالشاحنات اللبنانية والتركية بحرا من خلال الخط البحري القائم بين مرفئي طرابلس وتاشجو في تركيا، لما له ...