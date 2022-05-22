إصابات بالاختناق خلال ملاحقة الاحتلال للعمال قرب جدار الفصل غرب جنين

أصيب،اليوم الأحد، عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال بغزارة قرب بوابات جدار الفصل العنصري في قرى عانين والطيبة وزبوبا ورمانة غرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال المنتشرة في محيط بوابات القرى المذكورة قامت بملاحقة العمال أثناء توجههم إلى أعمالهم في أراضي عام 1948، وسط اطلاق لقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة العديد منهم بحالات اختناق، وجرى معالجتهم ميدانيا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال قامت بإضرام النار في كشك تجاري في قرية عانين بمحاذاة الجدار .

المصدر: فلسطين اليوم