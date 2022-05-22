الاحتلال يستهدف المزارعين الفلسطينيين شرق غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2022 - 10:52

الاحتلال يستهدف المزارعين الفلسطينيين شرق غزة

منذ 1 ساعة 22 May، 2022
غزة
عربي وإقليمي - فلسطين

استهدفت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، صباح اليوم الأحد، بقنابل الغاز على المزارعين شرق غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن”قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة  والآليات العسكرية خلف الشريط الحدودي شرق مدينة غزة أطلقت قنابل الغاز صوب أراضي المواطنين الزراعية شرق غزة تجاه المزارعين الذين أجبروا على ترك أراضيهم والعودة إلى بيوتهم”.

يُذكر أن قوات الاحتلال تتعمد يومياً استهداف المزارعين في الأراضي الزراعية شمال وشرق القطاع بإطلاق الرصاص صوبهم والتوغل في أراضيهم وتجريفها وتخريب مزروعاتهم ومنعهم من فلاحتها.

المصدر: فلسطين اليوم

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