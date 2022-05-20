التحكم المروري :حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2022 - 08:46

التحكم المروري :حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار

منذ 9 mins 20 May، 2022
أخبار موقع المنار

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