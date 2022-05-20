عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 20-05-2022

أبرز عناوين الصّحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 20-05-2022

الأخبار

مخزومي أنفق ملايين الدولارات وحصد “الله، حريري، طريق الجديدة”!

صيدا: تحالف سعد – البزري أمام الاختبار وانفجار في قواعد الحريري

التحدي الأول للقوى السيادية والشبابية!

الشلل يبدأ من المجلس النيابي

النهار

الاختبار الأول: معركة حول رئاسة المجلس

قطاع الاتصالات مهدد… والتعرفة الجديدة اليوم

اللواء

أولوية أميركية عشية رئاسة المجلس: مواجهة حزب الله

“القوات” تُرشِّح حاصباني ولا تنتخب بري.. والحكومة تُودِّع – السراي بتسونامي إنفاق

الجمهورية

بري لـ”الجمهورية”: هذا ردي على معارضي انتخابي

الحكومة تودع… والازمة تحتدم

لماذا لبنان بمنأى عن شبح الجوع؟

التكليف مفتاح المرحلة الجديدة

الديار

“حرب الارقام” الانتخابية تنذر بشلل سياسي طويل والانهيار الاقتصادي دون “كوابح”

بدء بازار الاستحقاقات الدستورية: لا مقايضة بين رئاسة المجلس والاستحقاق الحكومي

“إسرائيل” المردوعة توسط “اليونيفيل” لمنع تطور سوء التقدير الحدودي إلى مواجهة!

مجلس نواب لا يبشّر بالخير

البناء

جعجع يخوض رهان تشكيل أغلبيّة مناوئة للمقاومة… وبيضة القبان موقف جنبلاط

“نواب التغيير” يفشلون في التفاهم على أولويّة السلاح أو الإنقاذ… والترشيحات

القضايا المعيشيّة استحقاقات تسابق السياسة… وهيل يتحدّث عن مبادرة فرنسيّة

المصدر: صحف