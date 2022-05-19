البيت الأبيض: لا خطط لتواصل مباشر بين بايدن وأردوغان بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2022 - 23:46

البيت الأبيض: لا خطط لتواصل مباشر بين بايدن وأردوغان بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

منذ 38 mins 19 May، 2022
أخبار موقع المنار

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