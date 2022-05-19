أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 19-05-2022

البناء

• دعا أحد السياسيين المخضرمين النواب الجدد الى الانتباه الى أنهم خلال ثلاثة شهور اذا لم ينجحوا بإحداث تبدل ولو جزئي في حياة الناس سيصيرون من الطبقة السياسية وجماعة “ما خلونا” وعليهم أن يتقبلوا معاملة تشبه معاملتهم للنواب القدامى برشق سياراتهم بالحجارة والبيض وملاحقتهم في المطاعم بالشتائم.

• حذّر تقرير أمنيّ من تصاعد السجال حول انتخاب رئيس لمجلس النواب وتحوّله الى استفزاز طائفيّ يمكن أن ترافقه توترات في الشارع وحشود تحيط بمقر مجلس النواب خلال جلسة الانتخاب، ربما يتمّ خلالها التعرض لمواكب النواب وتتحول الى شرارة فتنة طائفية.

النهار

• يرفض نائب حالي لم ينجح في الانتخابات الاخيرة تقديم طعن رغم معطيات متوافرة لديه وفق عارفيه لانه طوى الصفحة كما يردد بعدما تأكد له ان اقرب حليف له تخلى عنه.

• علمت “النهار” ان اتصالات تتم بين كتل نيابية وعدد من النواب المستقلين بغية العمل لانتخاب النائب عن المقعد الارثوذكسي في طرابلس جميل عبود لنيابة رئاسة المجلس وقطع الطريق على النواب غسان حاصباني والياس بو صعب وملحم خلف. ويذكر ان عبود حصل على 79 صوتا.

اللواء

• عادت اللعبة الدولية في ما خص لبنان إلى فكرة التحضير لمؤتمر انقاذي بعد تفاقم الانهيار؟

• لم يأخذ مرجع كبير بنصيحة حزب حليف لجهة توحيد المعركة والمرشحين في قضاء جنوبي شهد انقلاباً..

• لم يجرِ اتصال، لا قبل الانتخابات ولا بعدها، بين قوى في 8 آذار وحلفاء أقوياء لها، لا في الجنوب ولا في الشمال.

الجمهورية

• نقل عن شخصية سياسية بارزة قولها تعليقاً على نتائج الانتخابات إن كل ما اصابنا هو نتيجة طبيعية لمسايرة طرف لا يحترف إلا الفشل والخسارة.

• إعتبر محيطون بشخصية منكفئة عن النشاط السياسي أن حليفاً سابقاً لها كان بإمكانه أن يحقق نتيجة إنتخابية أفضل لو لم يخض معركة مجانية ضدها.

• لاحظ وزراء تحسس مرجع رسمي من احد الوزراء بسبب ميل الآخر لتولي منصب المرجع نفسه.

المصدر: صحف