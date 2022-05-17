الامن العام يحذر المواطنين: لعدم ارسال رمز “Confirmation code ” التي تصلهم على الواتس اب لاي جهة

اصدرت المديرية العامة للأمن العام بيانا جاء فيه: “يعمد أشخاص مجهولين على قرصنة حسابات الواتس آب للمواطنين عن طريق الطلب إليهم إعادة ارسال “رمز تأكيد Confirmation code ” سبق ان اُرسل إليهم بموجب رسائل نصية، مدًّعين إرساله عن طريق الخطأ، حيث تقوم الجهة المقرصنة فور إستلام رمز التأكيد المعاد، بالإستيلاء على حساب الواتس آب الخاص بهؤلاء المواطنين وسحب المعلومات والبيانات من جهازهم، للتواصل بذات الطريقة المتبعة مع أرقام الهواتف “contacts ” المدرجة على هذه الحسابات.

بناءً عليه، تنبه المديرية العامة للأمن العام المواطنين الى وجوب أخذ الحذر من مغبة الوقوع ضحية هذه الأعمال، وتطلب منهم عدم تزويد رموز تأكيد حسابات الواتس آب التي تصلهم لأية جهة، حتى لو كانت من معارفهم الشخصية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام