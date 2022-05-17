الشيخ الخطيب هنأ اللبنانيين بالانتخابات: على اللوائح الفائزة ان تكون وفية لوعودها بإخراج البلد من الوضع السيء

هنأ نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي العلامة الشيخ علي الخطيب، اللبنانيين بإنجاز الانتخابات النيابية من دون مشاكل تذكر، وخص بالتهنئة الفائزين “الذين يتوجب عليهم التعاون من اجل الاسراع في تأليف حكومة والعمل بجد لإخراج البلد من الواقع السيء الذي هو فيه والاهتمام بشؤون الناس وشجونها في ظل الانهيار الاقتصادي والتردي المعيشي”، مطالبا اللوائح التي فازت بالانتخابات أن “تكون وفية بالوعود التي قطعتها بإخراج البلد من الوضع السيء”.

وشكر “الجهاز القضائي والاداري والجيش وكل الأجهزة والقوى الأمنية، التي عملت على إتمام العملية الانتخابية بجو من الاستقرار والأمن”، منوها بدور “الإعلام المسؤول الذي اعتمد الموضوعية والخطاب الوطني الجامع وعدم اثارة النعرات الطائفية”.

ولفت الى أن “لبنان انتصر بجيشه وشعبه ومقاومته بانجاز الاستحقاق الانتخابي والعدو الإسرائيلي قد مني بالهزيمة بافشال مخططاته ومكائده وتهديداته بزعزعة الامن والاستقرار في لبنان”.

ودعا اللبنانيين الى “الاتعاظ من التجارب الماضية واستلهام العبر منها، وتجاوز الاخطاء التي أوقعت البلد في هذا الوضع السيء والعمل سريعا على انجاز الإصلاحات السياسية باستكمال تطبيق اتفاق الطائف باقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، يعتمد النظام النسبي ولبنان دائرة انتخابية واحدة، لاننا نريد ان يكون النواب ممثلين لجميع اللبنانيين، وانشاء مجلس للشيوخ وإقرار اللامركزية الإدارية وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية كما ينص اتفاق الطائف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام