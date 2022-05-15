مراسل المنار: نسبة الاقتراع حتى الان في دائرة الجنوب الثالثة بلغت 22.09% (النبطية : 25.51٪ و بنت جبيل : 21.28 ٪ ومرجعيون – حاصبيا : 20.15 ٪) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2022 - 13:42

مراسل المنار: نسبة الاقتراع حتى الان في دائرة الجنوب الثالثة بلغت 22.09% (النبطية : 25.51٪ و بنت جبيل : 21.28 ٪ ومرجعيون – حاصبيا : 20.15 ٪)

منذ 59 mins 15 May، 2022
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