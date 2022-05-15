السيد عبد الكريم نصر الله والد السيد حسن نصر الله بعد الادلاء بصوته – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2022 - 11:58

السيد عبد الكريم نصر الله والد السيد حسن نصر الله بعد الادلاء بصوته

منذ 16 mins 15 May، 2022
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لبنان
والد الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله السيد عبد الكريم نصر الله يدلي بصوته قبل قليل في بلدة البازورية – جنوب لبنان

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