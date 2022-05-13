إصابات بين الفلسطينيين باعتداءات للعدو الاسرائيلي جنوب نابلس بالضفة المحتلة

أصيب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إلى جانب العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الجمعة خلال مواجهات مع قوات العدو الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “مواطنا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى 20 آخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بمنطقتي جبل صبيح ومدخل بلدة بيتا”.

وتابعت المصادر انه “في قرية بيت دجن، هاجمت قوات الاحتلال بقنابل الغاز، مسيرة انطلقت عقب تأدية صلاة الجمعة في موقع المنزليين اللذين هدمهما الاحتلال يوم الاثنين الماضي، باتجاه المنطقة المهددة بالاستيلاء عليها، ولم يبلغ عن إصابات”.

المصدر: وكالة وفا