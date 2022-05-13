أبرز عناوين الصّحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 13-05-2022

الأخبار

انتخابات البقاع

بعلبك – الهرمل: معركة بين رفع الحاصل وخفضه

انبعاث «نوفوروسيا»: موسكو تهندس الجنوب الأوكراني

النهار

48 ساعة: الاستنفار للمشاركة إلى أقصاه

موكب وداع شيرين أبو عاقلة إمتد من الضفة إلى القدس

اللواء

الحكومة تحزم الحقائب.. ومرحلة فاصلة بعد «أحد المفاجآت والغرائب»!

السنيورة يدعو لنصرة اللوائح السيادية.. وحثّ عربي على تجنّب السلبية بالانتخابات

الديار

“إستنفار” خليجي انتخابي بقيادة السعودية لمنع “هيمنة” حزب الله على النواب السنّة؟

أرقام البطالة والتضخّم “مُخيفة”… “رسائل” حريريّة سلبيّة للسنيورة… و”إسرائيل” تُراقب!

واشنطن تروّج لـ”ثلاثيّة” الإنخراط والإندماج والتوطين: هل من قرار دولي لدمج اللاجئين السوريين؟

البناء

فرنجية: لحوار مع التيار الوطنيّ الحر بلا شروط بعد الانتخابات… وفلسطين تبقى البوصلة

الحريري يرفض الدعوة للمشاركة أو المقاطعة ويستعدّ لما بعد الانتخابات… ونصرالله اليوم

طوفان شعبيّ فلسطينيّ في تشييع شيرين… وإحباط من عدم وقف التنسيق الأمنيّ والتطبيع الإعلاميّ

المصدر: صحف