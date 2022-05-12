العدو الاسرائيلي نصب حواجز عسكرية في محافظة جنين بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2022 - 21:42

العدو الاسرائيلي نصب حواجز عسكرية في محافظة جنين بالضفة المحتلة

منذ 39 mins 12 May، 2022
العدو الاسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

نصبت قوات العدو الاسرائيلي الخميس عددا من الحواجز العسكرية وكثفت من تواجدها في محافظة جنين بالضفة الفلسطينية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية متنقلة وكثفت من تواجدها العسكري ونشرت آلياتها في محيط بلدات عجة وقباطية وعرابة، وعلى شارع جنين- نابلس، وقرى صانور، ومسلية، وجلقموس، ونشرت قناصة في سهل قباطية على اسطح منازل غير مأهولة”.

وأوضحت المصادر أن “قوات الاحتلال دققت في بطاقات الفلسطينيين واستجوبتهم، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين في ظل الانتشار المكثف لدوريات الاحتلال”.

المصدر: وكالة وفا

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