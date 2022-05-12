العدو الاسرائيلي اعتقل فلسطينيا من طولكرم بالضفة المحتلة

اعتقلت قوات العدو الاسرائيلي الخميس شابا فلسطينيا من مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اعتقلت ياسر محمود عبد الرحيم بريكي (30 عاما)، على حاجز طيار أقامته على مفرق بلعا شرق المحافظة”.

وكانت قوات العدو اعتقلت الأربعاء والده محمود بريكي (63 عاما) وشقيقه محمد (22 عاما)، بعد مداهمة منزله بالمخيم.

وفي السياق ذاته، أعاقت قوات العدو على حاجز عناب شرق طولكرم، حركة مرور المركبات، واخضعتها وركابها للتفتيش والتدقيق في هويات خاصة للداخلين إلى طولكرم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

المصدر: وكالة وفا