العدو الاسرائيلي اعتقل فلسطينيا من طولكرم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 12 2022 - 21:42

العدو الاسرائيلي اعتقل فلسطينيا من طولكرم بالضفة المحتلة

منذ 48 mins 12 May، 2022
أخبار موقع المنار
عربي وإقليمي - فلسطين

اعتقلت قوات العدو الاسرائيلي الخميس شابا فلسطينيا من مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اعتقلت ياسر محمود عبد الرحيم بريكي (30 عاما)، على حاجز طيار أقامته على مفرق بلعا شرق المحافظة”.

وكانت قوات العدو اعتقلت الأربعاء والده محمود بريكي (63 عاما) وشقيقه محمد (22 عاما)، بعد مداهمة منزله بالمخيم.

وفي السياق ذاته، أعاقت قوات العدو على حاجز عناب شرق طولكرم، حركة مرور المركبات، واخضعتها وركابها للتفتيش والتدقيق في هويات خاصة للداخلين إلى طولكرم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

المصدر: وكالة وفا

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج شهر رمضان المبارك
إستطلاع برامج شهر رمضان المبارك

إغلاق مشاركة