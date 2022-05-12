مجلس الوزراء يوافق على تجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية ليوم واحد لتمكين الناخبين من الاقتراع – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2022 - 12:24

مجلس الوزراء يوافق على تجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية ليوم واحد لتمكين الناخبين من الاقتراع

منذ 55 mins 12 May، 2022
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