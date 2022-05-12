انطلاق عملية اقتراع الموظفين ورؤساء الاقلام المولجين إدارة العملية الانتخابية يوم الاحد المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2022 - 09:12

انطلاق عملية اقتراع الموظفين ورؤساء الاقلام المولجين إدارة العملية الانتخابية يوم الاحد المقبل

منذ 10 mins 12 May، 2022
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لبنان

انطلقت صباح اليوم الخميس المرحلة الثانية من عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية اللبنانية لعام 2022، حيث يقترع الموظفون المشاركون في العملية الانتخابية كرؤساء أقلام ومساعدين لهم، على أن يُستكمل آخر يوم انتخابي في الخامس عشر من الشهر الجاري، للناخبين المقيمين داخل لبنان.

ويبلغ عدد الموظفين المشاركين في الانتخابات 14959 موظفا يقترعون تبعاً لمكان قيدهم وليس لمكان وظيفتهم.

وحلت محافظة عكار في المرتبة الاولى من حيث عدد الموظفين بـ 1882 موظفا، وبعلبك ثانياً مع 1722 موظفا، وقضاء الشوف في المرتبة الثالثة مع 1207 موظفين، في حين بلغ عدد اقلام الاقتراع في انتخابات الموظفين 44 قلما موزعين على مباني السراي في الاقضية اللبنانية باستثناء النبطية وصور وبعلبك.

هذا وتستمر عملية الاقتراع حتى الخامسة من مساء اليوم على أن تنطلق عملية اقتراع شاملة على كامل الأراضي اللبنانية يوم الأحد المقبل في الخامس عشر من أيار.

يُشار الى أن عمليات الاقتراع للمغتربين اللبنانيين في الخارج، جرت يومي السادس والثامن من أيار/مايو في عدد من الدول العربية والاسلامية والغربية.

المصدر: موقع المنار

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