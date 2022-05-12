أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 12-05-2022

الأخبار

«سعد محدود والسنيورة بخيل وسامي يعاني مشاكل نفسيّة!»: وشايات القوات على الحلفاء في الرياض

الأمم المتّحدة: السلطة والمصارف تعمّدت إفقار اللبنانيّين | العمل في لبنان: بطالة ونقص وجحيم

صمت سعودي على صحّة سلمان: هل حانت لحظة الانتقال الصعب؟

النهار

إدانة اممية للسلطة و”المركزي” عشية الانتخابات

دي شوتر يحذر من ”انهيار الدولة” في لبنان وسط انتشار الفقر:

شيرين أبو عاقلة صورة فلسطين شهيدة برصاص “إسرائيل”

اللواء

مال الدولة يتدفق لرفد الماراثون الأحد.. والحكومة الهدف الأول!

الراعي يُصعِّد: لا لفرض الرئيس وبقاء سلاح حزب الله.. ودعوات تحث الناخب السُّني على الاقتراع

إنتظار مقلق لنتائج الإنتخابات الشاملة

ربما شيرين تسأل: أين العرب؟..

الجمهورية

مرحلة انتقالية محفوفة بالمخاطر

قرار الحريري: لا هدايا للمزايدين

بعد 15 ّ أيار: الحكومة تودع اللبنانيين بقرارات مؤلمة

الديار

البخاري فتح معركة رئاسة الحكومة والمقاطعة السنية تجاوزت الـ65 % في الاغتراب؟

شراء الأصوات فاق بأضعاف انتخابات 2018 فكيف سيتصرف المراقبون الدوليون ولجنة الاشراف؟

البناء

اغتيال شيرين أبو عاقلة… وجنسيّتها الأميركيّة والتطبيع الإعلاميّ للجزيرة لم يوفّرا لها حصانة

غضب شعبيّ عربيّ وفلسطينيّ ومطالبة بطرد السفارات وإيقاف كل أشكال التطبيع

«الثنائيّ» يرسم معادلة خلال شهر: الغاز والنفط يضمنان الودائع والسلاح يضمن النفط والغاز

المصدر: صحف