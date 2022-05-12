جهاد ذبيان: ابو عاقلة عمدت مسيرتها بوسام الشهادة

حيا رئيس تيار “صرخة وطن” جهاد ذبيان في بيان، “روح الصحافية البطلة شيرين أبو عاقلة التي جسدت اعلى قيم التضحية والفداء وها هي تختم مسيرتها بوسام الشهادة على أرض فلسطين، بعد ان كانت تحمل قضية الأمة وتجسد صوت الحق الصارخ بوجه غطرسة عدو لم يجد سبيلا لاسكاتها الا بالرصاص، فانتصرت ابو عاقلة بدمها وشهادتها وانكشف العدو مجددا في وحشيته وغطرسته، ولكن من يقتل الأطفال والنساء ويرتكب المجازر لن يجد حرجا في قتل صحافية بكل دم بارد”.

واذ توجه الى” عائلة ابو عاقلة والى الاعلام المقاوم الحر بأحر التبريكات باستشهاد البطلة ابو عاقلة”، اكد ان” مسيرة الفداء على درب فلسطين مستمرة، طالما هناك أحرار يسيرون على درب الشهيدة ابو عاقلة وكل ابناء فلسطين الميامين، الذين لا يبخلون على فلسطين بالدماء والارواح من أجل تحرير كامل ترابها”.

واشار ذبيان الى أننا” أحوج ما نكون في هذا الوقت الى من ينصر الحق وينتصر له كأمثال الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي لم تبخل على فلسطين وأرضها بدمها، بينما نرى العالم يتخاذل عن نصرة فلسطين ومناصرة قضيتها العادلة ولو حتى بالكلمة والموقف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام