نهرا ترأس اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في الشمال عرض الاستعدادات لانجاز الاستحقاق الانتخابي بنجاح

ترأس محافظ لبنان الشمال القاضي رمزي نهرا، في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس، اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في الشمال، حضره رئيسة محاكم الاستئناف القاضية سنية السبع، قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، ممثل النيابة العامة غسان باسيل، قائد منطقة الشمال العسكرية بالوكالة العميد المهندس وائل ابو شقرا، قائد منطقة الشمال الاقليمية في قوى الامن الداخلي العقيد يوسف درويش، أمينة سر عام المحافظة القائمقام إيمان الرافعي، قائمقام بشري ربى الشفشق، قائمقام المنية – الضنية رولا البائع، قائمقام الكورة كاترين الكفوري، قائمقام البترون روجيه طوبيا، رئيس دائرة البلديات في المحافظة ملحم ملحم. رئيس مكتب امن الدولة في الشمال العقيد ايمن سنو، قائد الفوج السيار الرابع العقيد خالد الايوبي، مساعد قائد منطقة الشمال الاقلمية العقيد فواز محفوظ، قائد سرية طرابلس العقيد عبد الناصر غمراوي، رئيس فرع مخابرات الجيش في الشمال العقيد نزيه البقاعي، قائد سرية زغرتا العقيد ميلاد نصرالله، قائد سرية أميون العقيد إلياس ابراهيم، رئيس مكتب مكافحة الارهاب في الشمال العقيد خالد السبسبي، آمر مفرزة طرابلس القضائية العقيد ريمون خليفة، رئيس فرع معلومات الشمال في قوى الامن الداخلي العقيد محمد عرب، رئيس مكتب معلومات الامن العام في الشمال المقدم الركن طارق ضيقة، رئيس دائرة الامن العام في الشمال المقدم عازار الشامي، آمر مفرزة استقصاء الشمال المقدم بطرس سيدة، رئيس مكتب التحقيق في فرع معلومات الشمال النقيب بشير ابراهيم.

في مستهل الاجتماع، شرح المحافظ نهرا للحضور “أهمية انجاز الاستحقاق الانتخابي بنجاح”، عارضا “الاستعدادات الجارية لاتمامها على الصعد كافة اداريا وميدانيا”، مشددا على “ضرورة توفيرة سلامة العملية الانتخابية في جو من الاستقرار الأمني منذ بدء الاقتراع ولغاية اعلان النتائج النهائية”، مؤكدا ان “انجاح العملية الانتخابية يتطلب جهوزا أمنيا كاملة وتنسيقا تاما بين الاجهزة الأمنية والعسكرية”.

وأطلع المشاركين على “التدابير الادارية التي تتخذها المحافظة لتوزيع صناديق الاقتراع على رؤساء الاقلام ومعاونيهم، وفق آلية دقيقة اتخذتها المحافظة”.

وأكد أن “التيار الكهربائي سيتم توفيره عبر الاشتراكات الخاصة والمولدات التابعة للمدارس والثانويات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام