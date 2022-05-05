إعلام العدو : مقتل 3 مستوطنين صهاينة واصابة 8 آخرين في عملية طعن نفذها فلسطينيان في مستوطنة العاد قرب تل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2022 - 21:08

إعلام العدو : مقتل 3 مستوطنين صهاينة واصابة 8 آخرين في عملية طعن نفذها فلسطينيان في مستوطنة العاد قرب تل أبيب

منذ 8 mins 5 May، 2022
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