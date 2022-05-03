لاتفيا ترفض دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

رفضت لجنة السوق المالية ورأس المال في جمهورية لاتفيا إصدار تصريح خاص لشركة “لاتفيا غاز” لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.

ونقلت وكالة أنباء لاتفيا عن اللجنة أن إصدار مثل هذا القرار أمر غير ممكن، إذا كان الإذن مطلوبا للمعاملات مع مؤسسة ائتمانية روسية، لا تخضع لإشراف ومراقبة اللجنة.

بالإضافة إلى ذلك، قالت اللجنة إن موقف المفوضية الأوروبية يرى بأن الحصول على الغاز الروسي ممكن الآن إذا تم ذلك في إطار الاتفاقات القائمة وشروطها (أي الدفع باليورو أو الدولار)، مشيرة إلى أن الاحتمالات الأخرى لم يتم النظر فيها حاليا، غير ممكنة وتعتبر محاولات للالتفاف على العقوبات”.

وفي وقت سابق، قالت إدارة “لاتفيا غاز” إن “إجراء دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي لا ينتهك نظام العقوبات وهو ممكن”.

المصدر: روسيا اليوم