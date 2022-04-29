الأوقاف الإسـلامية بالقدس: أكثر من 160 ألف مُصلٍ أدّوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى المبارك (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2022 - 14:30

الأوقاف الإسـلامية بالقدس: أكثر من 160 ألف مُصلٍ أدّوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى المبارك (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 30 mins 29 April، 2022
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